Champions League Spanier leitet Bayern-Duell: Gelbe Gefahr für Kimmich

Der Spanier Jesús Gil Manzano leitet das Viertelfinal-Hinspiel in der Champions League zwischen dem FC Bayern und Manchester City. Die Europäische Fußball-Union UEFA gab die Ansetzung des 39-Jährigen am Sonntag bekannt. In vier Saisonspielen in dieser Königsklassen-Saison zeigte der Spanier 23 Gelbe Karten. Bei einer weiteren Verwarnung am Dienstag (21.00 Uhr/Amazon Prime Video) müsste Bayerns Mittelfeldleader Joshua Kimmich im Rückspiel gesperrt zuschauen. Bei City droht dem früheren Dortmunder Innenverteidiger Manuel Akanji eine Sperre.

dpa