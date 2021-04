Anzeige

Fussball Spanier Mateu Lahoz leitet wieder ein Bayern-Spiel gegen PSG Der spanische Schiedsrichter Antonio Mateu Lahoz leitet wieder ein Champions-League-Spiel des FC Bayern gegen Paris Saint-Germain.

Mail an die Redaktion Schiedsrichter Mateu Lahoz gestikuliert. Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild

München.Am 27. September 2017 war er beim 3:0 von PSG in der Gruppenphase gegen die Münchner schon einmal bei dieser Paarung im Einsatz - es war das Aus für den damaligen Bayern-Trainer Carlo Ancelotti. Es übernahm Jupp Heynckes beim deutschen Fußball-Rekordmeister.

Im Viertelfinal-Hinspiel am Mittwoch (21.00 Uhr/Sky) ist der 44-Jährige zum insgesamt vierten Mal bei einem Spiel der Münchner im Einsatz. In der Vorsaison pfiff er das Halbfinale, das die Bayern mit 3:0 gegen Olympique Lyon gewannen. Die Ansetzung teilte die Europäische Fußball-Union am Montag mit.

