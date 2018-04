Notfälle Spaziergänger findet verbrannte Leiche an Bundesstraße

Mail an die Redaktion Das Blaulicht eines Streifenwagens der Polizei. Foto: Stefan Puchner/Archiv

Babenhausen.Ein Spaziergänger hat an einer Bundesstraße bei Babenhausen (Hessen) an der Grenze zu Bayern eine verbrannte Leiche gefunden. Nach ersten Erkenntnissen handele es sich bei dem Verbrannten um einen 57 Jahre alten Mann, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Donnerstag in Darmstadt mit. Hinweise auf eine Straftat gebe es nicht. Vielmehr deute die bisherige Spurenlage darauf hin, dass der Mann sich selbst angezündet habe, sagte eine Polizeisprecherin. Zur Klärung der genauen Todesumstände soll eine Obduktion beantragt werden. Der Fußgänger hatte die Leiche am Donnerstagmorgen im Bereich eines Waldparkplatzes an der B 26 entdeckt.