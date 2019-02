Vermisstenfall Spaziergänger findet Wasserleiche Am Donauufer in Passau wird die Leiche einer vermissten Frau entdeckt. Sie war seit 14. Februar vermisst.

Passau.Ein Spaziergänger hat am Donauufer in Passau die Leiche einer vermissten Frau entdeckt. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann am Samstagnachmittag am Flussufer unterwegs, als er auf die Wasserleiche stieß. Bei der Toten handelt es sich um eine Frau, die seit dem 14. Februar vermisst war. Die genaue Todesursache stand noch nicht fest. Die Polizei vermutet aber, dass die Frau ertrunken ist.

