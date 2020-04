Lesung Spaziergang zu einem großen Dichter In dieser Folge unserer Aktion #Zukunftsmusik entführen Undine Schneider, Martin Hofer und Heinz Müller zu Robert Walser

Regensburg.Auch das Regensburger Turmtheater stemmt sich in Corona-Zeiten gegen das verordnete Nichtstun. Undine Schneider, Martin Hofer und Heinz Müller laden ihre Zuschauer am Ostermontag, 13. April, auf einen literarischen Spaziergang mit Robert Walser ein, den „berühmtesten unbekannten Schweizer Dichter“. An wechselnden Orten lesen die Schauspieler aus Walsers Buch „Der Spaziergang“.

Am vergangenen Sonntag stand im Akademietheater „Dornröschen“ auf dem Programm.