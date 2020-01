Parteien SPD-Chefin kommt zur Klausur der Bayern-Landtagsfraktion SPD-Chefin Saskia Esken besucht in der kommenden Woche die Winterklausur der bayerischen SPD-Landtagsfraktion.

München.Esken wird zum Auftakt am Dienstagnachmittag im Landtag erwartet, teilte deie SPD-Fraktion am Donnerstag in München mit.

Die SPD-Winterklausur findet bis zum 16. Januar statt - aus finanziellen Gründen treffen sich die 22 Abgeordneten im Landtag. Nach den schweren Stimmverlusten bei der vergangenen Landtagswahl steht der Fraktion ein deutlich geringeres Budget zur Verfügung, weshalb die früher immer auswärtig stattfindenden Klausuren gestrichen wurden.

Thematisch stehen in diesem Jahr die Themen sozialer Fortschritt im digitalen Zeitalter, Verkehr, Kitas, Wohnen und Klimaschutz im Fokus. Diskutiert werden soll auch, wie die Bürgerdemokratie im Freistaat gestärkt werden kann.