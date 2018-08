Regierung

SPD: „Erziehungsgeld sofort wieder einführen“

In der Debatte um das bayerische Familiengeld fordert die Landtags-SPD von der Staatsregierung die sofortige Wiedereinführung des Landeserziehungsgeldes. „150 bis 300 Euro Erziehungsgeld waren für die Familien bedürftiger Kinder überlebenswichtig„, sagte die sozialpolitische Sprecherin der Fraktion, Doris Rauscher, am Samstag in München. „Wenn Ministerin Schreyer ihre Krokodilstränen ernst meint, sollte sie das Landeserziehungsgeld wieder auszahlen“, forderte Rauscher.