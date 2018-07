Migration SPD: Flüchtlingen Arbeit und Ausbildung ermöglichen Am Mittwoch gehen in Bayern die Ankerzentren in Betrieb. Damit sollen die Asylverfahren schneller entschieden werden. Die Gegner bleiben bei ihrer Kritik - und mahnen Ministerpräsident Söder zu Erleichterungen für die Flüchtlinge.

Merken

Mail an die Redaktion Markus Söder (CSU), bayerischer Ministerpräsident, spricht auf der Landesversammlung der Jungen Union Bayern. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/Archiv

München.Vor dem Start der Ankerzentren in Bayern haben Flüchtlingshelfer und Opposition die Pläne kritisiert. Zugleich erinnerten sie Ministerpräsident Markus Söder (CSU) an dessen Ankündigung, der Freistaat werde „deutlich offener sein und alle Ermessensspielräume nutzen, um eine bessere Balance zu finden“, wenn die Flüchtlinge Integrationsleistungen bringen. Das könnten etwa Arbeitserlaubnisse und Möglichkeiten zur Ausbildung sein.

Die SPD im Landtag rief Söder auf, diese Erlaubnisse rasch erteilen zu lassen. Wirtschaft und Handwerk suchten händeringend Arbeitskräfte, sagte Arbeitsmarktsprecherin Angelika Weikert. „Bisher lässt die Staatsregierung viele Flüchtlinge nicht arbeiten, sondern zwingt sie zur Untätigkeit und hält sie in ständiger Angst vor Abschiebung. Dem versprochenen Paradigmenwechsel müssen jetzt Taten folgen.“

Die Caritas erneuerte ihre Kritik an den Zentren, in denen Menschen auf engem Raum ohne Perspektive und Beschäftigung untergebracht seien. Sie begrüße aber den Kurswechsel Söders, Asylbewerbern den Zugang zu Ausbildung und Arbeit zu erleichtern, sagte Caritasdirektor Georg Falterbaum. Asylsuchenden sollten nachrangigen Zugang zum Arbeitsmarkt erhalten, vor allem, wenn sie helfen, ihre Identität zu klären. Das solle unabhängig vom Stand ihres Asylgesuchs oder Herkunftslands gelten. „Daraus kann sich eine Win-Win-Situation ergeben, insbesondere, wenn Flüchtlinge sich in sogenannten Mangelberufen wie etwa in der Pflege engagieren.“

Am Mittwoch startet Bayern als erstes Bundesland mit den umstrittenen Ankerzentren. Das Wort „Anker“ steht für An(kunft), k(ommunale Verteilung), E(ntscheidung) und R(ückführung). Die Gegner haben die Ankerzentren als Abschiebelager kritisiert, sie warnen vor einer Ghettoisierung. Wenn mehrere Hundert Flüchtlinge ohne Perspektive und ohne Beschäftigung auf sehr engem Raum zusammenleben müssten, führe das unweigerlich zu Konflikten.

Die Kinderrechtsorganisation Save the Children erklärte, die Zentren seien kein Ort für Kinder und Familien. „Ankerzentren behindern ein kindgerechtes Aufwachsen. Sie sorgen für Spannungen und Aggressionen“, sagte Geschäftsführerin Susanna Krüger. „Für Flüchtlingskinder gelten die gleichen Rechte wie für alle Kinder. Flüchtlingskinder haben die gleichen Bedürfnisse wie andere Kinder: Sie brauchen Zugang zu Bildung, sobald sie hier ankommen. Sie brauchen gleichwertigen Zugang zu Gesundheitsleistungen, und sie brauchen Schutz.“