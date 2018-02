Landtag

SPD fordert 350 Millionen Euro pro Jahr für Wohnungsbau

Die SPD in Bayern fordert jährliche Investitionen von 350 Millionen Euro für den Wohnungsbau. „Jede geeignete staatliche Fläche muss dem Wohnungsbau zugeführt werden“, sagte SPD-Landeschefin Natascha Kohnen am Dienstag im bayerischen Landtag. Mit den 350 Millionen Euro pro Jahr müssten in fünf Jahren mindestens 25 000 Wohnungen im Freistaat gebaut werden. „Dazu brauchen wir schnell eine leistungsfähige Wohnungsbaugesellschaft.“