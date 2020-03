Parteien SPD fordert von CSU Distanz zu Orban Ungarischer Regierungschef stellt sein Parlament kalt. Dafür müsse ihm Franz-Josef-Strauß-Preis aberkannt werden, sagt SPD.

Von Christine Schröpf

Merken

Mail an die Redaktion Der ungarische Regierungschef Viktor Orban hat in der Corona-Krise die Rechte seines Parlaments beschnitten. Foto: Tamas Kovacs/MTI/AP/dpa

München.Die bayerische SPD setzt die CSU unter Druck, sich deutlich vom ungarischen Regierungschef Viktor Orban zu distanzieren, der in der Corona-Krise die Rechte seines Parlament durch Ermächtungsvollmachten massiv einschränkt. Markus Rinderspacher, Landtagsvizepräsident und europapolitischer Sprecher der SPD-Fraktion, fordert nun, dass Orban deswegen der Franz-Josef-Strauß-Preis aberkannt wird. Die Auszeichnung war ihm 2001 von der CSU-nahen Hanns-Seidel-Stiftung verliehen worden. Es sei „unerträglich“, dass Orban das ungarische Parlament vollends ausschalte und „das Land von womöglich unbegrenzter Dauer per Dekret regiert“, heißt es in einer Pressemitteilung Rinderspachers. Er habe sich deswegen bereits per Brief an den Vorsitzenden der Hanns-Seidel-Stiftung, den CSU-Europaabgeordneten Markus Ferber, gewandt

Die Angriffe Orbans auf die Gewaltenteilung haben nach Rinderspachers Einschätzung seit Jahren Methode und erreichten nun einen neuen unrühmlichen Höhepunkt. „Kann ein Autokrat, der demokratische Prinzipien, Grundrechte und Rechtsstaatlichkeit derart mit Füßen tritt, weiter als Aushängeschild für die Grundideen bayerischer Konservativer stehen?“ Der SPD-Mann gibt die Antwort selbst. Für ihn gibt es keinen Zweifel, dass dies mit den christlich-sozialen Grundwerten der Hanns-Seidel-Stiftung nicht in Einklang zu bringen ist.

Der Franz-Josef-Strauß-Preis wird an Persönlichkeiten verliehen, die sich für Frieden, Freiheit, Recht und Demokratie einsetzen. Orban steht bisher in einer Reihe mit Preisträgern wie dem früheren russischen Präsidenten Michail Gorbatschow, dem früheren US-Präsidenten George Bush senior und dem früheren EU-Kommissionspräsidenten Jean-Claude Juncker.

Weitere Nachrichten aus der bayerischen Landespolitik finden Sie hier!