Parteien SPD-General stemmt sich gegen Flaute Bayerns Genossen bauen auf den Aufschwung der Partei. Die Corona-Krise brauche soziale Mahner. Grötsch nennt zwei Joker.

Von Christine Schröpf

Mail an die Redaktion Der bayerische SPD-Generalsekretär Uli Grötsch ist auch stark in sozialen Netzwerken unterwegs, um sozialdemokratische Positionen zu pushen Foto: altrofoto.de Foto: Uwe Moosburger

München.Die bayerische Corona-Testpleite bestärkt SPD-Generalsekretär Uli Grötsch in seiner Überzeugung, dass die Künste von CSU-Chef und Ministerpräsident Markus Söder in der Vergangenheit deutlich überschätzt wurden, während die SPD im Bund zeitgleich bei Bürgern deutlich unter Wert rangierte. Söder zeichne für den „größten Bock“ der Corona-Krise verantwortlich – sein Anteil am Desaster müsse jetzt akribisch offengelegt werden, fordert der Weidener Bundestagsabgeordnete. Der Rücktritt von Gesundheitsministerin Melanie Huml ist für ihn unausweichlich. Führende SPD-Krisenmanager stünden dagegen weiter tadellos da.

Foto: Patrick Artmann

###### ###### #### ### ######

