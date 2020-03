Wahlen SPD-Generalsekretär: Nürnberg tut ungeheuer weh Bayerns SPD-Generalsekretär Uli Grötsch wertet den Verlust des Nürnberger OB-Sessels als schmerzliche Niederlage - freut sich aber über andere gewonnene Oberbürgermeisterwahlen.

München.

„Nürnberg tut ungeheuer weh“, sagte Grötsch am Sonntagabend der Deutschen Presse-Agentur. „Nürnberg war immer eine Zentrale der Sozialdemokratie in Bayern.“ Das schmerze deshalb sehr. In Nürnberg hat die SPD den OB-Posten in der Stichwahl an die CSU verloren.

Andererseits freue sich die SPD über viele neu gewonnene Oberbürgermeister-Posten, unter anderem in Ingolstadt und Hof. Dort haben SPD-Bewerber jeweils gegen ihre CSU-Kontrahenten gewonnen.