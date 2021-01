Anzeige

Corona SPD klagt gegen 15-Kilometer-Regel Landtagsfraktion hält die Corona-Maßnahme für absurd und lässt sie nun vom Bayerischen Verwaltungsgerichtshof überprüfen.

Von Christine Schröpf

Mail an die Redaktion In Corona-Zeiten wird in Hotspots die Mobilität eingeschränkt, um speziell Ausflügler und Wintersportler zu stoppen. Die SPD-Landtagsfraktion klagt nun gegen die 15-Kilometer-Regel. Foto: Nicolas Armer/dpa

Regensburg.Die SPD lässt die 15-Kilometer-Ausgangsbegrenzung für Bürger in Corona-Hotspots wegen massiver Bedenken vom Bayerischen Verwaltungsgerichtshof überprüfen. Die Landtagsfraktion kündigte am Freitag einen so genannten Normenkontrollantrag an. Im Kampf gegen massive Eingriffe in Grundrechte hat sich eine Nord-Süd-Allianz gebildet, die von den fränkischen Abgeordneten Horst Arnold und Inge Aures sowie vom niederbayerischen Abgeordneten Christian Flisek angeführt wird.

Die 15-Kilometer-Begrenzung gilt seit Montag für Städte und Landkreise mit mehr als 200 Corona-Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner. „Grundrechte sind in der Demokratie keine Privilegien, sondern fundamentale Voraussetzungen für das freiheitliche System“, setzt SPD-Landtagsfraktionschef Arnold dagegen. Corona-Maßnahmen seien daran zu messen, ob sie die Pandemie eindämmen und im Vergleich zu anderen Möglichkeiten das mildeste Mittel sind.



Die SPD hat bei der Klage Professor Thorsten Kingreen als Prozessvertreter an ihrer Seite, der an der Uni Regensburg Öffentliches Recht, Sozialrecht und Gesundheitsrecht lehrt. Er bezeichnet die 15-Kilometer-Regel als falschen Weg. „Sie unterbindet keine Kontakte, sondern zielt nur darauf ab, wie weit oder wohin man fährt. Das ist aber für das Infektionsgeschehen ohne jeden Belang.“

Flisek macht seine Kritik am Beispiel der Stadt Passau fest: Dort führe die Regel zu „absurden“ Ergebnissen. Bei Spaziergängen oder Sport seien Bürger dort derzeit ím Stadtgebiet eingesperrt. Der Grüngürtel gehöre in großen Teilen zum Landkreis, der wiederum „von einer Aussperrverfügung ohne Ausnahmen Gebrauch gemacht hat“. Diese Situation sei einmalig in Bayern und wohl auch in der Bundesrepublik „und allein der unzureichenden Rechtsgrundlage in der bayerischen Infektionsschutzverordnung geschuldet“.

Aures beklagt die besondere Betroffenheit in ländlichen Regionen. „Die 15-Kilometer-Regel bereitet aus meiner Sicht große Schwierigkeiten, bringt wenig Nutzen und führt dazu, dass die Menschen insgesamt weniger bereit sind, die Corona-Regeln zu beachten.“