Landtagswahl SPD-Landesvorsitzende Endres: Wir wollen regieren

Ein Jahr vor der Landtagswahl in Bayern hat die SPD-Landesvorsitzende Ronja Endres als Ziel ausgegeben, im Freistaat Regierungsverantwortung zu übernehmen. „Wir wollen regieren“, sagte Endres am Samstag auf einem Landesparteitag in München. „Wir haben den Mut zur Verantwortung, auch und gerade in schweren Zeiten.“ In einem Jahr werde die SPD endlich die Chance bekommen, „soziale Politik für Bayern nicht nur einzufordern, sondern auch umzusetzen“.

dpa