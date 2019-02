Parteien SPD macht sich auf Oberpfälzisch Mut Im Sechs-Prozent-Tief liefern Kommunalpolitiker Erfolgsrezepte. Auch von Urgestein Hans Schuierer kommt guter Rat.

Von Christine Schröpf

Merken

Mail an die Redaktion Der Oberpfälzer SPD-Chef Franz Schindler nutzte das Krisentreffen auch zur Motivation der Basis: „Mia san doch noch wer.“ Foto: Reinhard Schreiner

Roding.Die SPD kämpft um ihr Überleben als Volkspartei. Bei der Landtagswahl hatte die Partei die Zahl der Mandate nahezu halbiert, in Umfragen war man zuletzt im Freistaat in der Wählergunst auf nur noch sechs Prozent abgerutscht. Die Lage ist so dramatisch, dass der Oberpfälzer SPD-Chef Franz Schindler erstmals in der Geschichte einen Sonder-Bezirksparteitag einberufen hat – und damit offenkundig einen Nerv trifft. An die 170 Genossen haben sich am Samstag in der Stadthalle Roding versammelt, darunter viele Kämpfer früherer Jahre, die die desolate Lage genauso stark umtreibt: Der frühere Schwandorfer Landrat und Anti-WAA-Kämpfer Hans Schuierer ist da. Der 88-Jährige steht für eine Zeit, in der noch niemand an der Existenzberechtigung der SPD zweifelte.

Appell: Kein „Plastik-Deutsch“

Mehr Regionales. Mehr Fakten.

Mehr Hintergrund. Mit M-Plus erleben Sie die ganze digitale Vielfalt Ihres Medienhauses Zugriff auf alle Online-Artikel

Bequeme Verlängerung

Monatlich kündbar

ab 0,99 € / Monat Jetzt 30 Tage kostenlos testen Mehr als fair oder Anmelden Nutzername Passwort eingeloggt bleiben Passwort vergessen? Anmelden

#### ### ####### ########### ################# ####### ###### ### ########, ### ## ## ###### ####### #### ### ### ############### ### ################ ######## ###. „### ###### ##### ############## ## ######, ##### ### ### ### ######### ###### ############“, #### ###### – ### ##### ###### ###### ### „#######-#######“ ## ###-############. ####### ### ######## ####### ####### ## ###### ### ### ##### #### ############ ################# ###, ### ### ### ##### ######## ############.

###### ######, ###-############# ### ########## (###. ##########) ### ## ################ ### „#######, #######, #######“, #### ## ### ### #### #####-#### ########. ## #######, #### ### ########### ### ### ## #### ########## ######### ####. ### #################### #### ###### ##### #### ### ###-######### ######## ######## #### #############. ## ### ######-##### ##### ##### ### ################## ### ###### ############ ######. ### ####### ##### #### ##### ### ### ####### ### ########## ############# ######### ######. „#### ### ### ## ######## #####, #### ###### #### ####“, ######### ## ### ### #############.

### ############ ############### ####### #####-############## ### ### ############ ### ### #######. „### ###### ##### #####, ## ### ##### ###### ############# ######## ### ### #### #### #####.“ ## ########## ##### ### #### ### ########## ########### ### ######## ### ####### ##### – ### ### #### ######## ### ########### ######. #### ########## ##### ## ### #######, ## ##### „###### #### ### ############### ####### ########### ####“, #### ###. ### ######## ###### #### ##### ### ######## #### #### ## #### ####### ########.

### ####### ####### ######### ### #### ####### ##########: „### #### ##########“, ########## ##### ### ### #######. ############# ###### #### ###### ############# ####### ####### #########, ### ######### ### ######### ######### ######### ######. #### ### ### ############### #### ## ####### ## ############# ################ #### ### ####### ### ###### ##########. ######### ####### ## #### #### ######## ##. „### ### #### #### ###“, ##### ## ### ######## ### ####### ### #### #### ########### ## ### ########### ############ ###. ##### #############: ### ### #### #########, ###### ## ###### ### ########## ### ###. „## ###### ##### ###### #### ###### ## ###### ####.“ ### ### ########### ###### ### ############ ######, ######### #### ##### ### #################. ### ### ##### ### ###### ## ####### ######, „#### #### ###### #### ########## ######## ######### ###### ####“.

################### ##### ### ### ##### ### ### ######### ## ### ############ ##### ####### ### ## ### ##. „##### ## ### #### ###### ##########, ### ######, ## ##### ### #### #####, ### ######, ###########, ########### ############ ######## ## ########“, #### #########. ## ####### ### ######## ######## ### ############ ## ##### ########## #### #####################, ## ##### ############ ########### ### ## #### ### ##### ############ ### ##### ## ##########. „##### ### ######## ### ##########, ### ###### ### ### ######## ######.“ ## ##### #### ###### ###### ###### #######, #### ### ### ###### ###### #### ##### #####. „## ### #### ########, ### ## #### ####### #####.“

### ########### ###-#### ### ############ ############# ######### #### ########## ### ############# ## #### ### ##### ### ### ######## ### #######. ### ######### ### ###### ######### #### „#######, ##############, ############### – ### ### ### ### #### ######. #### ### ########, ### ###### #######“, #### ##.

############### ### ### ############# ####### ## ####### ### ############### ### ######### ### ######## ##################### ### ####### ## ######. „### #### ###### ### ##################. ##### ###### ##### ######“, #### ############# ######, ### ####### ##### ###### ######### ##### ######### ###. ### ############### ###### ## ####### ###### ### ### #####, ### ### ### ##### – ### ##### ## ### ####. „### #### ### ### ############# #######“, #### ##.

##### ### ################# ######## ### ########### ### #### ##### ### ############## „###### ### ######“ – ##### ###### ### ######### ###########, ##### ####### ### ############ ######-######### ### ##### ########### ### ############ ########-#########-######### ###### ######## ## ### ######## ### #### #### ############### ### #### ########### ############. ### ############ ### ### #### #### ######“, #### ########### ### ####### ##### ######## #############. ### ###-######### ####### ###### ##### ### ############## ### #########. ##### ##########, ##### ##### ##### ###, ###### ## ########## ##############. „### ######, #### ### #### ## ### ### ######## ######, ######## ## ######“, #### #######.

### ###### ######, #### ## ###### ## ######## ### ### ### ## ### ########### ##### ###### ### ########### ######################## #####, ######## ### ######### ### ####### ########### ########. ### #### #####, #### #### ##### ##### ######, #### ### ##-#######. „##### ############# ##### ##### #### ######. #### ##, ## ### ##### ## ######## ###### – ### ##### ####### – ## ####### ### ##### ###.“

####### ########### ### ### ########### ############# ###### ### ####!

######### ### ### ###### ### ### #### #### ## #### ######## ###### ### ### ##########: ###.################.##/########