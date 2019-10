Parteien SPD: Mattheis/Hirschel ziehen zurück Unmittelbar vor Beginn der Mitgliederbefragung über den SPD-Vorsitz hat eines der Kandidatenduos seinen Rückzug erklärt.

Merken

Mail an die Redaktion Dierk Hirschel (l) und Hilde Mattheis sprechen während einer Regionalkonferenz. Foto: Philipp von Ditfurth/dpa

München.Die Bundestagsabgeordnete Hilde Mattheis und Verdi-Chefökonom Dierk Hirschel zogen sich am Samstag kurz vor Schluss aus dem Wettstreit um den künftigen SPD-Vorsitz zurück. Sie begründeten den Schritt auf der letzten von 23 SPD-Regionalkonferenzen in München damit, dass sie damit die Erfolgsaussichten eines anderen linken Kandidatenduos erhöhen wollten. Insgesamt sind nun noch sechs Teams übrig. Von Montag an können die SPD-Mitglieder über die künftige Führung abstimmen.