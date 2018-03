Parteien

SPD-Parteitag kürt Kohnen offiziell zur Spitzenkandidatin

Die Bayern-SPD schaltet auf Wahlkampf: Auf einem außerordentlichen Parteitag in München soll die Landesvorsitzende Natascha Kohnen heute offiziell zur Landtags-Spitzenkandidatin gekürt werden. Der Landesvorstand hatte sie dafür bereits im vergangenen November einstimmig vorgeschlagen. Die 51-Jährige wird damit die erste weibliche Spitzenkandidatin der Bayern-SPD seit Renate Schmidt in den 1990er-Jahren. Sie ist seit Mai 2017 Vorsitzende der Bayern-SPD, nachdem sie sie sich zuvor in einer Mitgliederbefragung gegen mehrere Mitbewerber durchgesetzt hatte. Seit Dezember ist sie zudem stellvertretende Bundesvorsitzende.