Landtag

SPD scheitert zum vierten Mal mit Tariftreuegesetz

Die SPD ist um Landtag zum vierten Mal innerhalb von acht Jahren mit der Forderung nach einem Tariftreuegesetz gescheitert. Damit wollten die Sozialdemokraten durchsetzen, dass die Staatsverwaltung öffentliche Aufträge nur noch an Firmen vergibt, die Tariflöhne zahlen. „Wir haben immer mehr Fälle, in denen Unternehmen, die sich an Tarifverträge halten und ordentliche Löhne zahlen, benachteiligt werden“, sagte die SPD-Abgeordnete Annette Karl am Donnerstag im Wirtschaftsausschuss des Landtags. Als Beispiele für Branchen mit Billiglöhnen nannte sie Nahverkehr und Gesundheitswesen. „Bayern und Sachsen sind die einzigen Bundesländer, die keine Regelungen treffen.“