Wahlen SPD-Spitzenkandidat Uli Grötsch mit leichtem Stimmen-Plus SPD-Politiker Uli Grötsch hat sein Wahlergebnis von 2017 nahezu wiederholt.

Mail an die Redaktion SPD-Politiker Uli Grötsch spricht auf einem digitalen Landesparteitag der Bayern-SPD. Foto: Matthias Balk/dpa/Archivbild

München.Das Direktmandat in seinem Wahlkreis Weiden in der Oberpfalz hat er damit nicht gewonnen, zieht aber als Spitzenkandidat seiner Partei sicher in den Bundestag ein. Der 46-Jährige kam am Sonntag dem vorläufigen Ergebnis nach auf 22,5 Prozent der Stimmen, was einem leichten Plus von 0,2 Prozentpunkten gegenüber der Bundestagswahl 2017 entspricht. Grötsch gehört dem SPD-Parteivorstand an und sitzt seit 2013 im Bundestag.

Die CSU im Wahlkreis verzeichnete einen deutlichen Verlust. Das Direktmandat geht an den Christsozialen Albert Rupprecht mit 38,5 Prozent (minus 7,8 Prozentpunkte).

