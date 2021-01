Anzeige

Parteien SPD trotzt dem Sorgenfaktor Söder Kanzlerkandidat Scholz ermutigt bayerische Genossen: „Der nächste Kanzler werde ich sein.“ Über Söder spekuliert er nicht.

Von Christine Schröpf

Mail an die Redaktion Bundesfinanzminister und SPD-Kanzlerkandidat: Olaf Scholz schätzt seine Erfolgschancen bei der Bundestagswahl als hoch ein. Foto: Sven Hoppe/dpa

München.Noch acht Monate bis zur Bundestagswahl. Kanzlerkandidat und Finanzminister Olaf Scholz nutzt die Gelegenheit und schaut am Donnerstag bei der bayerischen SPD vorbei. Virtuell zumindest, der Vor-Ort-Termin bei der Klausur der Landtagsfraktion war pandemiebedingt abgesagt worden. Stattdessen also Videokonferenz in einem Jahr, das der umfrageschwachen BayernSPD noch mehr Probleme bringen könnte.

Denn wenn für die Union nicht der NRW-Ministerpräsident Armin Laschet, sondern Bayerns Regierungschef Markus Söder in den Ring steigt, wird das Sammeln von Wählerstimmen im Freistaat noch schwerer sein. Scholz zeigt sich unbeeindruckt. „Ich nehme es, wie es kommt.“ Seine Partei punkte mit einem guten Plan für Deutschland und mit großer Geschlossenheit. „Der nächste Kanzler werde ich sein.“

In Bayern wappnet man sich allerdings bereits für Söder. Der Oberpfälzer SPD-Chef Franz Schindler hält die Kanzlerkandidatur des CSU-Chefs für wahrscheinlich. „Es sieht danach aus“, sagt er. Die potenziell unerwünschten Nebeneffekte für die BayernSPD erträgt der 65-Jährige mit der unerschütterlichen Gelassenheit eines Sozialdemokraten, der viele Tiefen durchschritten hat. „Söder wird nicht aus Rücksicht auf die bayerischen Sozialdemokraten nicht kandidieren“, sagt er und setzt auf die Zugkraft von Vizekanzler Scholz. „Ein Macher, mit etwas sprödem Charme, aber zuverlässig.“

Der Rückblick auf 2002 gibt jedoch Anlass zur Sorge: Damals trat CSU-Mann Edmund Stoiber gegen SPD-Kanzler Gerhard Schröder an. Die bayerische SPD fuhr im Vergleich zu 1998 einen Verlust von rund acht Prozent ein und landete bei 26 Prozent. Werte von denen man allerdings heute träumen würde. Aktuell bewegt man sich in Umfragen zur Bundestagswahl eher im Zehn-Prozent-Bereich. In Meinungserhebungen zur Landtagswahl sieht es noch schlechter aus. Im Bayerntrend des Bayerischen Rundfunks reichte es jüngst nur für sieben Prozent und damit für einen Platz gleichauf mit der AfD. Schindler ist das ein Rätsel „So schlecht sind wir nicht.“

Klausur mit Kanzlerkandidat Corona: Die Pressekonferenz mit Kanzlerkandidat Olaf Scholz war Schlusspunkt der dreitägigen Klausur der SPD-Landtagsfraktion, bei der unter dem Motto „Zusammenhalt. Zuversicht. Zukunft“ vor allem über Wege aus der Corona-Pandemie debattiert worden ist.

Hilfspakete: Scholz listete Bundeshilfen auf, die nach Bayern geflossen sind. Grob überschlagen seien KfW-Kredite in Höhe von 8,3 Milliarden Euro ausgezahlt worden. Das Kurzarbeitergeld habe 1,1 Millionen Beschäftigten geholfen, bei den Überbrückungshilfen 1 und 2 seien zwei Milliarden Euro an Sofortgeldern ausgezahlt worden. Von der November- und Dezemberhilfe hätten 50 000 Gastronomen und Hoteliers mit 500 Millionen Euro profitiert.

Kulturszene: Für Kunst und Kultur drängt die SPD auf Öffnungsperspektiven. So sollen in Zusammenarbeit mit den Gesundheitsämtern in allen Regierungsbezirken Pilotbühnen für unterschiedliche Kulturgenres eingerichtet werden, um Besucherkapazitäten zu testen und sichere Konzepte vorzulegen.

Paradoxerweise hatten gleichzeitig 30 Prozent angegeben, dass sie mit der SPD zufrieden sind. Die Arbeit der Landtagsfraktion, die stark von der akribischen Prüfung bayerischer Corona-Maßnahmen geprägt ist, wird anerkannt. Jüngst hatte man mit einer Klage gegen das umstrittene 15-Kilometer-Limit für Ausflügler in Pandemie-Hotspots vor dem Bayerischen Verwaltungsgerichtshof Schlagzeilen gemacht. Bildungspolitikerinnen wie die Regensburger Abgeordnete Margit Wild mahnen seit Beginn der Pandemie mit vielen Verbesserungsvorschlägen gute Corona-Konzepte für Schulen an. Für die bayerischen Kommunen hat die Fraktion einen Rettungsschirm von 100 Euro pro Bürger gefordert. Unaufhörlich macht man sich auch für die Rettung der Kunst- und Kulturszene stark.



Foto: Susie Knoll/dpa/SPD Bayern

Die Krux der SPD ist: Alle Mühen zahlen sich bisher nicht in Wählerstimmen aus.

In diese Phase der Schwäche fällt die Führungsvakanz im Landesvorstand. Noch-Partei-Chefin Natascha Kohnen hatte im November ihren Rückzug angekündigt, die Corona-Pandemie aber rasche Neuwahlen verhindert. Die Parteispitze wird nun voraussichtlich bei einem digitalen Landesparteitag am 20. März neu besetzt.



Foto: Lennart Preiss/dpa/Bayern SPD

Am Start sind zwei Duos: Der bisherige bayerische SPD-Generalsekretär und Oberpfälzer Bundestagsabgeordnete Uli Grötsch will den Vorsitz alleine übernehmen und sich Ramona Greiner als Generalsekretärin an die Seite holen. Der Münchner SPD-Landtagsabgeordnete Florian von Brunn und die Gewerkschafterin Ronja Endres treten als Doppelspitze an.

Beide Seiten wollen die SPD öffentlich deutlich präsenter machen.

Grötsch wie Brunn haben bereits bewiesen, dass sie knackig formulieren können. Was den Unterschied ausmacht? „Es gelingt mir, die Herzen und die Köpfe der Menschen gleichzeitig zu erreichen“, sagt Grötsch auf Nachfrage über sich selbst. Seine Kennzeichen seien ein klare Sprache und klare Positionen. Von Brunn formuliert seine Vorzüge so: „Ich stehe glaubwürdig für einen Neuanfang.“ Grötsch sei dagegen jahrelang die Nummer 2 hinter Kohnen gewesen.

Der Ausgang des Kampfs gilt als ungewiss. „Einen Favoriten sehe ich nicht“, sagt der Oberpfälzer SPD-Chef Schindler. „Ich glaube, es wird ein Kopf-an-Kopf-Rennen.“ Auf den Sieger wartet jedenfalls ein Bundestagswahlkampf mit coronabedingten Unwägbarkeiten. Die Messlatte liegt bei der Zahl 18. So viele bayerische Bundestagsabgeordnete stellt die SPD aktuell in Berlin. Grötsch setzt auf Scholz. Dieser werde sicher auch die Bayern davon überzeugen, dass er das Land am besten führen kann. Brunn startet vorsorglich die erste Attacke auf den bayerischen Kanzlerkandidaten in spe: „Ich glaube, dass bei Söder allmählich der Lack ab ist“, verweist er auf wachsenden Gegenwind zu dessen Corona-Politik. Söder gebärde sich als „Ober-Manager, doch hinter den Kulissen funktioniert es nicht“.