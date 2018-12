Hochschulen

SPD und FDP: Medizinfakultät und Uniklinik für Niederbayern

Die Landtagsfraktionen von SPD und FDP machen sich für eine medizinische Fakultät und eine Uniklinik in Niederbayern stark. In einem Antrag an den Landtag fordern sie von der Staatsregierung bis Ende 2019 einen Grundsatzbeschluss für Niederbayern als Standort, wie die SPD am Freitag mitteilte. Eine Expertengruppe soll die Voraussetzungen erarbeiten. Alle anderen bayerischen Bezirke hätten solche Einrichtungen.