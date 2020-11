Anzeige

Parteien SPD-Vorsitz: Grötsch oder Brunn? Uli Grötsch tritt an, um die bayerische SPD aus der Krise zu führen. Er wäre nicht der erste Oberpfälzer in diesem Amt.

Von Christine Schröpf

Mail an die Redaktion Uli Grötsch ist bisher bayerischer SPD-Generalsekretär. Foto: Lino Mirgeler/dpa

Regensburg.Der Weidener Bundestagsabgeordnete Uli Grötsch wird für das Amt des bayerischen SPD-Vorsitzenden kandidieren. „Ich glaube, dass in der BayernSPD ganz viel Potenzial steckt, das gehoben werden kann“, sagte er am Donnerstag. „Ich bin mir sicher, dass ich dieses Potenzial heben kann.“ Grötsch verweist darauf, dass die SPD schon einmal bei einem Oberpfälzer in guten Händen war. Er meint damit Ludwig Stiegler - Markenzeichen: roter Pullunder - der von 2003 bis 2009 an der Spitze stand. Grötsch bewirbt sich um den alleinigen Vorsitz, präferiert keine Doppelspitze. Der 45-Jährige will sich aber eine Generalsekretärin an die Seite holen. Er sei dazu bereits in Gesprächen.

Rückendeckung gibt es vom Oberpfälzer SPD-Chef Franz Schindler. Grötsch komme sicher für das Amt in Frage, sagte er. „Der Uli ist einer von uns. Es ist immer gut, wenn ein Oberpfälzer Landesvorsitzender ist.“ Die Oberpfälzer Co-Vorsitzende Carolin Wagner gibt noch kein Votum ab. Sie beobachte mit Spannung, wer wer noch ins Rennen geht. „Ich möchte mir das ganze Bewerberfeld anschauen.“

Auch Schindler rechnet mit weiteren Anwärtern. Hohe Ambitionen werden etwa dem Münchner Landtagsabgeordneten und Umweltexperten Florian von Brunn nachgesagt, für den sich jüngst bereits die Regensburger SPD-Landtagsabgeordnete Margit Wild stark gemacht hatte. Er sei als Landespolitiker stärker in Bayern präsent. „Ich kann mir gut vorstellen, Florian von Brunn zu unterstützen. Ich halte ihn für sehr kompetent.“



Grötsch ist bisher Generalsekretär an der Seite der noch amtierenden SPD-Chefin Natascha Kohnen. Sie hatte vergangenen Samstag erklärt, beim Landesparteitag im kommenden Frühjahr nicht erneut anzutreten. Jüngere Kräfte sollten die Partei aus der Krise führen. Die bayerische SPD liegt in aktuellen Umfragen bei acht Prozent und hat Wahlschlappen bei der Bundes- und Landtagswahl hinter sich.

„Wer mich kennt, der weiß, dass ich für die Sozialdemokratie brenne und für eine klare Haltung stehe. Das tue ich auch und vor allem in schwierigen Zeiten“, sagt Grötsch. Er kündigte an, als Landesvorsitzender unaufhörlich in Bayern unterwegs zu sein, wie er das schon jetzt praktiziere. Er wisse um die Problemlagen in den Großstädten - aus eigener Erleben aber auch um die Nöte im ländlichen Raum. Grötsch stamm aus Pfrentsch, einem 300-Einwohner-Ortsteil der Grenzstadt Waidhaus. „Dort bedeutet ein Auto Freiheit, anderswo, dass man im Stau steht.“

Sein potenzieller Konkurrent, Florian von Brunn, hat sich bisher noch nicht offiziell erklärt. Er reagierte aber auf die Kandidatur Grötschs. „Es steht jedem SPD-Mitglied frei, sich um den künftigen Vorsitz zu bewerben. Wichtig ist vor allem, dass wir eine Teamlösung finden und die Basis einbeziehen, um die BayernSPD endlich wieder nach vorne zu bringen.“