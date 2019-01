Umweltpolitik SPD will Energiesparprämie und kostenlosen Nahverkehr Die SPD möchte den Klimaschutz mit der Frage nach sozialer Gerechtigkeit verbunden wissen.

München.Wie die Landesfraktion am Dienstag in München mitteilte, will sie ein soziales Klimaschutzgesetz im Landtag einbringen. Der Entwurf sieht eine Energiesparprämie für einkommensschwache Haushalte vor. Der Kauf klimafreundlicher Elektrogeräte soll demnach mit bis zu 200 Euro bezuschusst werden.

Neben der Energiewende fordert die SPD auch den klimafreundlichen Umbau des öffentlichen Nahverkehrs. Es brauche einen schnellen Ausbau des Bus- und Bahnnetzes insbesondere auf dem Land sowie den Einstieg in den kostenfreien Nahverkehr, betonte der umweltpolitische Sprecher der SPD-Landtagsfraktion, Florian von Brunn. Er bezeichnete den Klimaschutz als eine drängende Überlebensfrage. Die Aufgabe der SPD sei es, die notwendigen Veränderungen sozial zu gestalten.