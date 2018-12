Parteien

SPD will Kommission: Thema Verjüngung nicht bei Parteitag

Der Vorschlag der SPD-Landesvorsitzenden Natascha Kohnen (51) zur Verjüngung ihrer Partei soll nicht beim Parteitag in Bad Windsheim Ende Januar eingebracht werden. Der Landesvorstand habe in Nürnberg am Samstag die Initiative Kohnens diskutiert, aber es werde keinen Antrag für den Parteitag zum Thema Verjüngung geben, teilte ein Sprecher mit. Kohnen hatte vorgeschlagen, jeden dritten Listenplatz bei Landtags- und Bundestagswahlen künftig mit einem unter 35-jährigen Vertreter der Jusos zu besetzen.