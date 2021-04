Anzeige

Parteien SPD will mit Doppelspitze aus Umfragetal Bayerns Genossen sind in Existenznot: Ronja Endres und Florian von Brunn sollen zur Stärke helfen. Grötsch knapp geschlagen.

Von Christine Schröpf

Merken

Mail an die Redaktion Die Regensburgerin Ronja Endres und der Münchner Florian von Brunn führen künftig im Duo die bayerische SPD. Foto: Matthias Balk/picture alliance/dpa

München.Bis zuletzt hatten die Kandidaten für den bayerischen SPD-Vorsitz in der Partei für sich geworben und in sozialen Netzwerken Unterstützer um sich geschart - nun steht das Ergebnis fest: Mit der Regensburger Gewerkschafterin Ronja Endres und dem Münchner Landtagsabgeordneten Florian von Brunn steht künftig ein Duo an der Spitze der Genossen - sie ist 34 Jahre alt, er 52. Entscheidend für den Sieg war letztendlich die Frage der Formation: Die Parteitagsdelegierten hatten am Samstag vorab mit knapper Mehrheit für eine künftige Doppelspitze votiert und damit die Weichen gestellt.

####### ############# ########### ###############. „########### #### ## ### ### ##### #####“, ##### ## #### ## ##### ########. ### #### ### ###### ######### ### ####### #######, ### ########### ###### #### ###### ###########. „### ########## ### ##################“, ##### ##.

#########: ###### ############

####### ### ## ### ########### #### ###### ############### ### ########### ### ####### ## ### ##### ### ########## ############ ######## ######. ## ###### ### ###### #### ## ### ############### ### ############# ################# #######. #### ###### ##### ## ##### ############## ######## ###### #######. „### ###### ######-## ### ### ##### #########, ## ### ##### ####.“ ### ### ### ########## ############ ####.

### ######### ### #### ###### ### ##### ### ####### ## #### ####. #### ### ########### ###-#### ##### ######### ###### ### ##### #### ####### ############. ### ########## ###### #### ### #### ######## ############ #############, ### ######### #### #### ############ - ### ##### #######. ######### ####### ## ##### ###### ######## ######, #### ### ###### ### ########### #### ## ############## ####### ###### ##### ###. „### ##### ### ######## #########.“

### #### ############ ###### ## ### ############## ### ###### - ### ### ### ### ########### ################ ######## ### ### ######, ### ##### #### ########### ############## ### ### ######## ########. ## ### ######## ####.-####### ### ############## ########### ### ########### ################ ### #### #######, ##### ##### ######### ############ ### ###, ### ## ####### #########. ### ### ######## ######## ## ######, ###### #### #### ########## ### ### ############# ### #### ### ########### ### ########### #######. „##### #### ## ## ### ######## ### #########“, ##### #####.

### ################### ### ##### ## ### ########### ###### ##### ###### ##### ##### ###### ################## ##### ### ### ########### - #### ## ### ######-##-######. ####### ##### ## ### ### ########## ### ############# ## ### ###-#################### ###### ###### ##### ### ### ## ####### ### ###### ####### ###### #### ##### ### ### ########### ###################### ###########. #### ######### ########### ## „######, ### #### #### ########## ######, #### ### ##### ## ### ###### ###### ############“.

### ###### ### ### ###### ###### ### ##### ### ##### ################### ############# ########. ## #######, ### #### ### ####### ### ###### ########## ### ###### ### ########## ##### ##### ### ####### ##### ################ ########## ###, #### ## ######### ########### ########### #################. ########### ###### #### ### ####### ### ####### ############# ### ####### ###############, ###### ## ######-######. „### ####### ### ###, ### ##### ####### ###### #####“, ##### #####.

###### ### #########

### ######### ###-###### ###### ##### ## ########### #### ##### ####### ###########. ### ### #### ### ############ #### ############ ######### - ### ### ### ###### ### #,# ####### #########. ###### #### ### ########### ### ######## #### ###, ######### ## ###########. „## ###### ##### ### ### ##### ### ############ ### #### ############“, ##### ###. ## ### ### ############# ########, ### ######## ############## ###### ## ###### ## ######. ### ###### ### ## „#### ####“ #######.