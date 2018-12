Parteien

SPD will trotz Sparzwangs keine Geschäftsstellen schließen

Trotz Sparzwangs bei der Bayern-SPD will die Partei weder Geschäftsstellen schließen noch Mitarbeiter entlassen - zumindest nicht in den kommenden fünf Jahren. „Wir schließen keine einzige unserer 40 Geschäftsstellen in Bayern“, sagte SPD-Generalsekretär Uli Grötsch am Samstag auf der Vorstandssitzung des Landesverbands in Nürnberg. Auch die 80 Mitarbeiter erhalten demnach eine Beschäftigungsgarantie bis Ende 2023.