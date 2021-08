Anzeige

Fussball Spektakel in Bayreuth: Bielefeld braucht sechs Tore zum Sieg Im Bayreuther Regen hat Arminia Bielefeld nur mit großer Mühe eine Bauchlandung in einem spektakulären Pokalkampf vermieden.

Von Klaus Bergmann, dpa

Merken

Mail an die Redaktion Bielefelds Alessandro Schöpf (l) kämpft mit Ivan Knezevic von der SpVgg Bayreuth um den Ball. Foto: Daniel Karmann/dpa

Bayreuth.Der defensiv erstaunlich anfällige Fußball-Bundesligist gewann am Samstag beim Regionalligisten SpVgg Bayreuth erst am Ende deutlich mit 6:3 (2:1). Die Ostwestfalen hatten dabei Glück, dass ein Kopfballtreffer der Gastgeber von Abwehrspieler Steffen Eder in der 78. Minute zum 4:4-Ausgleich wegen Abseits nicht anerkannt wurde.

Jacob Laursen (11. Minute), Stefan Klos (28.), der zweimal erfolgreiche und herausragende Neuzugang Bryan Lasme (51./85.), Joakim Nilsson (73.) und Fabian Kunze (79.) trafen auf dem neu verlegten Rasen im Hans-Walter-Wild-Stadion für den Favoriten.

© dpa-infocom, dpa:210807-99-760884/2