Militär Spektakuläre Bilder von der Nato-Übung Die Übung der U.S.- und Nato-Streitkräfte in der Oberpfalz ist fast beendet. Die vielen Sprachen waren eine Herausforderung.

Von Jan-Lennart Loeffler

Merken

Mail an die Redaktion Ein ukrainischer Infanterist nimmt während der Übung Combined Resolve XII auf dem Oberpfälzer Truppenübungsplatz vorrückende Gegner unter Feuer. Foto: Thomas Mort

Regensburg.Mehr als 5000 Soldaten aus 21 Nationen nahmen im August an der Übung Combined Resolve XII (CBR XII) teil. Neben Truppen aus Nato-Staaten waren auch Einheiten der ukrainischen Armee dabei. Dolmetscher halfen dabei, die Sprachbarriere zwischen den amerikanischen und ukrainischen Truppen - die in der Regel die Nato-Sprache Englisch nicht sprechen - zu überbrücken.

Mit den Combined-Resolve-Manövern, die zweimal im Jahr stattfinden, wollen die amerikanischen Truppen in Europa nicht nur ihre Einsatzbereitschaft testen und ihre Fähigkeit, mit anderen Armeen gemeinsam zu kämpfen, unter Beweis stelle. Laut Armeeangaben sollen durch die mehrtägigen Übungen auch die Beziehungen zu Partnerstreitkräften verbessert und Vertrauen untereinander aufgebaut werden. Unter anderem nahmen die osteuropäischen Nato-Staaten Polen, Lettland, Litauen, Rumänien und Bulgarien teil. Aber auch die Nichtmitglieder Finnland, Moldawien und Armenien waren dabei.

Mit Dolmetscher und Verbindungsoffizier

„Einige der bedeutendsten Schlachten unserer Geschichte wurden dadurch entschieden, dass die Kommunikation effektiv funktioniert hat“, sagt Staff Sergeant Thomas Mort vom 358th Public Affairs Detachment, das der Presse während der Übung als Ansprechpartner dient. „Während der diesjährigen Combined-Resolve-Übung haben wir eine riesige Vielfalt an Uniformen und Fahrzeugen. Jeder bringt etwas anderes mit.“ Da damit auch eine gewisse sprachliche Vielfalt einherging, galt es, die Herausforderungen einer funktionierenden Kommunikation zu meistern.

Bildergalerie:Auch Kampfhubschrauber waren bei der Übung im Einsatz:

So bekamen die ukrainischen Einheiten einen Verbindungsoffizier gestellt. Auf Regimentsebene standen Dolmetscher bereit. „Es ist schwierig und es braucht viel Koordination“, sagt beispielsweise Sergeant 1st Class Corey Tierney.

Doch die Anstrengungen sollten sich lohnen. „Es braucht viel Zeit und Übung“, sagt Sergeant Mort. „Kommunikation ist der Schlüssel, um Verluste durch Eigenbeschuss zu verringern und jede Mission erfolgreich abzuschließen.“

Zentrum von Combined Resolve war der Oberpfälzer Truppenübungsplatz Hohenfels. Dort und in Grafenwöhr trainiert die U.S. Army regelmäßig die Einsatzfähigkeit ihrer in Europa stationierten Verbände.

Aber auch außerhalb der Militärgelände waren Truppenbewegungen und Helikopterflüge zu beobachten.

Die teilnehmenden Truppenteile der Teilstreitkräfte Army, Nationalgarde und Heeresreserve stammen unter anderem aus Kansas, Florida, Georgia und Missouri. Vor allem für diejenigen Truppenteile, die nur temporär die U.S. Army Europe unterstützen, sei die Übung besonders wichtig, so Sergeant Mort.

Weitere Nachrichten aus Bayern lesen Sie hier.