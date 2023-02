Rettungsaktion im Video Spektakulärer Einsatz: Mann mit Bagger aus brennendem Haus in Österreich gerettet

Ungewöhnlicher Einsatz im österreichischen Bundesland Vorarlberg: Ein Baggerfahrer hat mit seinem Arbeitsgerät einen Mann aus einem brennenden Wohnhaus gerettet.

Wie die Polizei am Donnerstag berichtete, brach am Mittwoch in Bregenz in einem Wohnhaus ein Brand wegen einer defekten Waschmaschine aus. Der dichte Rauch schnitt einem Bewohner den Fluchtweg über das Treppenhaus ab.







Arbeiter einer benachbarten Baustelle reagierten rasch: Ein Bagger wurde zu dem brennenden Haus gefahren, wo der Mann mit der Baggerschaufel aus einem Fenster im zweiten Stock geborgen wurde. Er wurde laut Polizei mit schweren Atembeschwerden in ein Krankenhaus gebracht. Die Wohnanlage wurde trotz des Löscheinsatzes der Feuerwehr schwer beschädigt.







Michael Ritsch, Bürgermeister der Landeshauptstadt Bregenz, hat ein Video des spektakulären Rettungseinsatzes auf Facebook geteilt. Dazu schreibt er: „Für eine wahrhaft spektakuläre Rettungsaktion beim Gebäudebrand in Bregenz hat heute ein Kollege unserer Stadtpolizei gesorgt. Gemeinsam mit einem Baggerfahrer vor Ort hat der Stadtpolizist über die hochgefahrene Baggerschaufel einen Mann gerettet, der im brennenden Haus festsaß. Glücklicherweise konnten alle sich im Haus befindenden Personen gerettet und in Notquartiere untergebracht werden.“

Das Video der Rettungsaktion ist auf Facebook bereits zahlreich geteilt worden. Die Helfer werden in den Kommentaren als Helden gefeiert und erhalten viel Zuspruch und Dank. „Die richtigen Praktiker - zur richtigen Zeit - am richtigen Ort“, schreibt ein Nutzer.

− dpa/tka