Flugzeug kreuzt Sonne Spektakuläres Video der partiellen Sonnenfinsternis am Dienstag von Johannes Hauser

Mail an die Redaktion In dem gestochen scharfen Video sind die Verwirbelungen in den Kondensstreifen zu sehen, die der Flieger über die Sonne malt. Foto: Screenshot tka/VIdeo Philipp Salzgeber

Glück muss man haben. Dem österreichischen Astronomen und Fotografen Philipp Salzgeber ist am Dienstag ein Video der partiellen Sonnenfinsternis gelungen, das er so nicht geplant hatte.

Wie viele tausend andere baute er gegen Mittag Kameras und Teleskope auf, um den teilweisen Durchgang des Mondes vor der Sonne zu dokumentieren. Die Wetterbedingungen in Wolfurt (Vorarlberg) waren perfekt. Salzgeber hatte schon etliche Fotos gemacht als ihm ein Flugzeug auffiel, dass sich am Himmel der Sonne näherte. Er reagierte sofort, aktivierte an seiner Kamera den Film-Modus und startete die Aufnahme.







Kurz darauf sauste die Silhouette eines großen Verkehrsflugzeuges durch sein Blickfeld - perfekt über die Mitte der teilweise verdunkelten Sonnenscheibe. In dem gestochen scharfen Video sind die Verwirbelungen in den Kondensstreifen zu sehen, die der Flieger über die Sonne malt. Auf der Sonnenoberfläche sind einige Sonnenflecken zu erkennen.







Salzgeber hat recherchiert: Bei dem Flugzeug handelte es sich um den A380 A6-EEI der Fluglinie Emirates, der auf seinem Weg vom Pariser Flughafen Charles de Gaulle nach Dubai war.

In den sozialen Netzwerken geht Salzgebers Video seitdem viral. Alleine auf Twitter ist es schon fast 80.000 Mal gesehen worden. Auch der ORF hat den Clip gesendet.