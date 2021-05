Anzeige

Fussball Spekulationen über Engagement Schreuder bei Bayern Der künftige Bayern-Chefcoach Julian Nagelsmann würde nach Medien-Informationen gerne seinen früheren Co-Trainer Alfred Schreuder nach München holen.

Mail an die Redaktion Hoffenheims damaliger Trainer Julian Nagelsmann (r) spricht mit seinem damaligen Co-Trainer Alfred Schreuder. Foto: Uwe Anspach/dpa

München.Wie ESPN unter Berufung auf nicht näher benannte Quellen am Freitag berichtete, will Nagelsmann den Niederländer von einem Wechsel vom FC Barcelona zum deutschen Fußball-Rekordmeister überzeugen. Bei der TSG 1899 Hoffenheim arbeitete Nagelsmann bereits mit Schreuder zusammen. Der 48-Jährige ist aktuell Assistent seines Landsmannes Ronald Koeman in Spanien.

Nach „Bild“-Informationen ist ein Engagement Schreuders in München „ein durchaus realistisches Szenario“. Der 33-jährige Nagelsmann wird im Sommer für eine hohe Millionen-Ablöse von RB Leipzig zum FC Bayern wechseln. In München erhält er einen Fünfjahresvertrag.

