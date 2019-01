Fussball Sperre für Fürther Duo: Geldstrafe nach Pyro-Vorfall Die SpVgg Greuther Fürth muss mehr als eine Partie lang auf Paul Seguin und Mario Maloca verzichten.

Merken

Mail an die Redaktion Schiedsrichter Pascal Müller (M) zeigt dem Fürther Paul Seguin (r) die Rote Karte. Foto: Timm Schamberger

Fürth.Das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) sperrte Neuzugang Seguin für drei Spiele, weil der Mittelfeldspieler im Match gegen den FC Ingolstadt (0:1) am Dienstag in der Nachspielzeit seinen Gegenspieler mit einem Tritt am Kopf erwischte und des Feldes verwiesen wurde. Maloca hatte wenige Minuten zuvor wegen einer Grätsche ebenfalls Rot gesehen. Der Abwehrspieler wurde für zwei Begegnungen gesperrt. Spieler und Verein haben den Urteilen zugestimmt, sie sind damit rechtskräftig.

Außerdem müssen die Franken wegen pyrotechnischer Aktionen seiner Fans 9600 Euro Strafe zahlen. Die Fürther Anhänger hatten am 21. Dezember in Sandhause auf der Tribüne „mindestens 16 pyrotechnische Gegenstände“ gezündet, wie es vom DFB hießt.