Basketball Sperre und Geldstrafe für Bayern-Basketball-Coach Trinchieri Basketball-Coach Andrea Trinchieri vom FC Bayern München ist wegen unsportlichen Verhaltens mit einer Sperre von einem Spiel und einer Geldstrafe in Höhe von 2000 Euro belegt worden.

Mail an die Redaktion Der Trainer von München Andrea Trinchieri. Foto: Tobias Hase/dpa/Archivbild

München.Das teilte die Bundesliga am Mittwoch nach einer Entscheidung von Spielleiter Dirk Horstmann mit. Somit darf Trinchieri die Bayern am nächsten Spieltag nicht betreuen. Auch der Aufenthalt in der Halle ist nicht gestattet. Dies betrifft jeweils die Partie am Sonntag gegen die Löwen Braunschweig.

Gegen die Entscheidung des Spielleiters kann der 52 Jahre alte Trainer aus Mailand innerhalb von drei Tagen Berufung einlegen. Horstmann begründete die Entscheidung damit, dass sich Trinchieri nach dem verlorenen Bundesligaspiel gegen die Hamburg Towers Ende März gegenüber Trainer Pedro Calles und einem Schiedsrichter unsportlich verhalten habe.

