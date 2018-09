Flughafen Sperrung am Flughafen aufgehoben In München ist ein Passagier unkontrolliert in den Sicherheitsbereich gelangt. So etwas ereignete sich erst in den Ferien.

Merken

Mail an die Redaktion Das Terminal 2 vom Münchner Flughafen ist teilweise gesperrt. Foto: Sven Hoppe/dpa

München.Zum zweiten Mal innerhalb weniger Monate ist am Flughafen München die Abfertigung im Terminal 2 und im dazugehörigen Satelliten-Terminal gestoppt worden. Die Bundespolizei gab aber am Mittwoch kurz darauf via Twitter Entwarnung: Zwei Personen seien identifiziert und überprüft worden, teilten die Beamten mit. Die Sperrung sei aufgehoben worden. Zuvor hatte die Bundespolizei getwittert, dass vermutlich mehrere Reisende unkontrolliert in den Sicherheitsbereich des zweitgrößten Airports Deutschlands eingedrungen seien.

Es sind vermutlich mehrere Reisende unkontrolliert in den Sicherheitsbereich des Terminal 2 gelangt. @bpol_by musste daher die Abfertigung im Terminal 2 und im Satelliten stoppen. *DM — Bundespolizei Bayern (@bpol_by) 26. September 2018

Am ersten Sommerferien-Wochenende Ende Juli hatte die Bundespolizei das Terminal 2 und das sogenannte Satelliten-Terminal geräumt, weil eine 40 Jahre alte Frau unkontrolliert durch eine Sicherheitsschleuse gelangt war. 330 Flüge wurden abgesagt, insgesamt 31 121 Passagiere waren das ganze Wochenende über betroffen. Der Schaden des Vorfalls geht in die Millionen. Allein der Flughafen rechnete nach ersten Schätzungen mit Kosten im unteren einstelligen Millionenbereich. Drei Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma wurden von den Kontrollaufgaben entbunden.

Entwarnung: Nach Fahndungsmassnahmen konnte die @bpol_by zwei Personen identifizieren und nach einer Überprüfung die Sperrung am @MUC_Airport aufheben. *DM — Bundespolizei Bayern (@bpol_by) 26. September 2018

Nicht zulässige Flüssigkeit

Nach Angaben der Regierung von Oberbayern war bei der 40-Jährigen während einer ersten Kontrolle eine nicht zulässige Flüssigkeit in einem Kosmetikkoffer beanstandet worden. Die Frau habe diesen nachträglich als Reisegepäck aufgegeben. Danach passierte sie erneut die Schleuse - ohne jedoch nochmals kontrolliert zu werden.

Die zuständige Kraft der staatseigenen Sicherheitsgesellschaft am Flughafen München (SGM) war in diesem Moment durch ein Gespräch mit Kollegen an der Kontrollstelle 11/12 abgelenkt. Eine andere Sicherheitskraft habe den Fauxpas bemerkt und Kollegen gebeten, die Reisende zurückzuholen. Diese war aber nicht mehr auffindbar.