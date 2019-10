Kriminalität Sperrung des Hauptbahnhofs in Halle aufgehoben Die Sperrung des Hauptbahnhofs Halle ist aufgehoben worden.

Mail an die Redaktion Hinweise für Bahnreisende werden im Hauptbahnhof angezeigt. Foto: Jens Wolf/zb/dpa

Halle.Die Züge im Fern- und Regionalverkehr fahren den Bahnhof seit kurz nach halb sechs wieder an, wie eine Bahnsprecherin sagte. Der Knotenpunkt war am frühen Nachmittag nach den den tödlichen Schüssen vor einer Synagoge in Halle gesperrt worden. Reisende müssten aber noch bis in den späten Abend hinein mit Verzögerungen rechnen, sagte die Bahnsprecherin. Es dauere immer eine Zeit, bis sich der Verkehr normalisiere.