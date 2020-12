Anzeige

Kriminalität Spezialeinheit greift bei Mietstreitigkeiten ein Ein Streit zwischen Vermietern und Mietern ist im oberbayerischen Fridolfing derart eskaliert, dass eine Spezialeinheit der Polizei eingegriffen hat.

Mail an die Redaktion Ein Blaulicht leuchtet auf einem Polizeifahrzeug. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Symbolbild

Fridolfing.Der 21 Jahre alte Mieter, seine 20-jährige Lebensgefährtin und ein 18-jähriger Bekannter des Paares bedrohten mit einer Waffe das Vermieter-Ehepaar, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Dieses verließ am Vorabend unverletzt die Wohnung des jungen Paars und alarmierte die Beamten.

Ein Spezialeinsatzkommando nahm am frühen Mittwochmorgen die Mieter und den 18-Jährigen im Landkreis Traunstein fest. Was zu dem Streit führte und mit was für einer Waffe das Trio die Vermieter bedrohte, blieb erst einmal unklar. Sie sollten im Laufe des Tages vernommen werden. Dann will die Staatsanwaltschaft entscheiden, wie es mit den jungen Leuten weitergeht.