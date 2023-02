Fußball „Spiel ohne Grenzen“: Hoeneß sorgt sich um FC Bayern

Bayern Münchens Ehrenpräsident Uli Hoeneß befürchtet, dass es der deutsche Fußball-Meister in Zukunft immer schwerer haben wird, mit anderen internationalen Topclubs mitzuhalten. „Man muss fast Sorgen haben, dass gerade aus dem Nahen Osten in den nächsten ein, zwei Jahren noch einige Vereine aufgekauft werden. Man spricht davon, dass Katar Manchester United kaufen und Saudi-Arabien den FC Liverpool kaufen will. Dann wird es lustig für uns. Dann ist das Spiel ohne Grenzen aufgenommen“, sagte der langjährige Bayern-Manager und -Präsident am Donnerstagabend in Hannover bei einer Talkveranstaltung der „Neuen Presse“.

dpa