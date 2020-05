Anzeige

Gesundheit Spielplätze, Handel, Gastro: Corona-Lockerungen geplant Kurz vor der mit Spannung erwarteten erneuten Schalte von Bund und Ländern zu Lockerungen in der Corona-Krise will auch das bayerische Kabinett seine Strategien voranbringen.

Merken

Mail an die Redaktion Aufgrund der Corona-Pandemie und den Maßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung des Coronavirus ist ein Spielplatz abgesperrt. Foto: Friso Gentsch/dpa/Archivbild

München.Beim Treffen des Ministerrates am Dienstag (9.00 Uhr) in der Staatskanzlei wird es dabei sowohl um die Umsetzung der Beschlüsse der vergangenen Woche als auch um die eigene Position in der bundesweiten Debatte um weitere Exit-Pläne für Schulen, Kindertagesstätten, Handel und Gastronomie gehen. Einige Bundesländer, darunter Sachsen-Anhalt und Niedersachsen, haben schon eigene Vorstellungen für Lockerungen bekanntgegeben. Dazu hatte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) erklärt, dass Bayern seinen vorsichtigen Weg weiter verfolge.