Spielwaren Spielwarenhersteller setzen allmählich auf Nachhaltigkeit

Mail an die Redaktion Zwei Hände halten verschiedene Lego-Steine. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/Archiv

Nürnberg.In der Spielwarenindustrie spielt das Thema Nachhaltigkeit eine zunehmend größere Rolle. Das äußert sich sowohl in den Materialien, die die Produzenten zur Herstellung nutzen, als auch in den Spielewelten, die sie entwerfen. „Es ist ein Gesichtspunkt, der von den Herstellern in Betracht gezogen wird und es ist davon auszugehen, dass sich das steigern wird“, sagte Ulrich Brobeil, Geschäftsführer des Deutschen Verbands der Spielwarenindustrie (DVSI), der Deutschen Presse-Agentur. „Unternehmen befassen sich mit den Möglichkeiten, die neue biobasierte Kunststoffe bieten.“