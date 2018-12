Spielwaren

Spielwarenhersteller Simba Dickie dämpft Umsatzerwartungen

Der fränkische Spielwarenhersteller Simba Dickie rechnet wegen mehrerer Insolvenzen bei internationalen Handelsketten heuer nicht länger mit einem Umsatzplus. „Einige unserer Kunden sind in große Probleme geraten“, sagte Co-Konzernchef Florian Sieber der „Heilbronner Stimme“ (Donnerstag). Neben Toys R Us zählten dazu die Insolvenzen von Ludendo in Frankreich und Top Toy in Skandinavien. Auch die Fusion von Kaufhof und Karstadt werde sich auswirken. Simba Dickie hatte 2017 einen Umsatz von 645 Millionen Euro erzielt und plante für 2018 ursprünglich mit Erlösen von 668 Millionen Euro. „Es tut weh, aber es geht nicht an die Substanz“, betonte Senior-Chef Michael Sieber.