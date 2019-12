Spielwaren Spielzeugbranche blickt optimistisch aufs Weihnachtsgeschäft Die Spielzeugbranche rechnet mit einem guten Weihnachtsgeschäft.

Legosteine liegen auf dem Boden. Foto: Jens Kalaene/zb/dpa/Archivbild

Nürnberg.„Die Deutschen sind in Kauflaune. Das sieht man auch an den vollen Innenstädten“, sagte der Geschäftsführer des Handelsverbands Spielwaren, Steffen Kahnt, am Dienstag in Nürnberg. 40 Prozent des Umsatzes macht die Branche traditionell im November und Dezember. Deshalb geht der Verband von einem Umsatzplus von 3 Prozent am Ende des Jahres aus. Damit hätten die Verbraucher in Deutschland in diesem Jahr 3,4 Milliarden Euro für Spielzeug ausgeben. Als Grund für den Zuwachs nannte Kahnt steigende Einkommen und den anhaltenden Babyboom in Deutschland.