Waffen Spielzeugpistole von Dreijähriger löst Polizeieinsatz aus Weil er die Spielzeugpistole seiner dreijährigen Tochter am Hosenbund trug, löste ein Mann einen größeren Polizeieinsatz aus.

Mail an die Redaktion Blaulichter leuchten auf einem Streifenwagen der Polizei. Foto: Jens Büttner/zb/dpa/Archivbild

Wie die Polizei mitteilte, ging am Samstag ein besorgter Notruf aus einer Gaststätte am Alpsee (Landkreis Oberallgäu) ein, wonach dort ein bewaffneter Mann unterwegs sei. Die Polizei rückte mit mehreren Streifen und Zivilbeamten an. Bei der Kontrolle des 30-jährigen Mannes stellten sie fest, dass es sich lediglich um die Spielzeugpistole seiner Tochter handelte.

Ein Sprecher der Polizei sagte, dass der Griff der Pistole, der unter dem T-Shirt des Mannes sichtbar war, durchaus echt gewirkt habe. Der Rest der Spielzeugwaffe sei jedoch eindeutig von einer echten Waffe zu unterscheiden gewesen. Daher werde auch kein Verfahren wegen des Führens einer sogenannten Scheinwaffe eingeleitet, so der Sprecher.