Pferdesport Spitzensport-Pause für Reit-Weltmeisterin Simone Blum Weltmeisterin Simone Blum wird sich zunächst aus dem internationalen Spitzensport zurückziehen.

Mail an die Redaktion Simone Blum, Springreiterin aus Deutschland. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa

Zolling.Grund ist der Verkauf der beiden Springpferde Cool Hill und Cecile nach Belgien. „Für mich bedeutet diese Entscheidung natürlich auch eine Unterbrechung meiner Reitkarriere auf dem schwersten Niveau“, schrieb die 32 Jahre alte Reiterin aus dem bayrischen Zolling bei Instagram: „Aber ich setze jetzt all' meine Zeit und Kraft in junge Pferde und hoffe, dass ich in zwei Jahren wieder mitmischen kann.“

Ihre Stute Alice, mit der sie vor drei Jahren bei der Weltmeisterschaft in Tryon (USA) überraschend Einzel-Gold gewonnen hatte, war zuletzt operiert worden. Daher musste sie auch den erhofften Olympia-Start in Japan absagen.

© dpa-infocom, dpa:210707-99-293325/2