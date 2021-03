Anzeige

Gesundheit Sport im Freien bald möglich? Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) hat einen vorsichtigen Wiedereinstieg in den Breitensport in Aussicht gestellt.

München.Bayerns Innenminister Joachim Herrmann kann sich vorstellen, dass zunächst kontaktfreie Sportarten - darunter fallen etwa Golf oder Tennis - an der frischen Luft ausgeübt werden können. Das sagte er am Mittwoch im Innenausschuss des bayerischen Landtags. „Das ist deutlich zu unterscheiden von einer Mannschaftssportart in einer geschlossenen Halle“, sagte Herrmann.

„Wir müssen jetzt wirklich vorankommen, zumindest die einen oder “, betonte der Minister. „Jetzt müssen wir abwarten, was die Ministerpräsidentenkonferenz produziert“, sagte er. Er könne sich vorstellen, dass es Spielräume für Lockerungen entsprechend der regionalen Inzidenzwerte geben könnte. Am Nachmittag wollte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Ministerpräsidenten auch über die Frage des Breitensports beraten. Das bayerische Kabinett tagt am Donnerstag.

Herrmann erklärte, insbesondere für Kinder und Jugendliche sei die Wiederaufnahme von Sportangeboten wichtig - aus gesundheitlicher und gesellschaftlicher Perspektive. „Kinder und Jugendliche brauchen ein bisschen Gruppencharakter“, sagte der Innenminister.

Er machte auch darauf aufmerksam, dass sportliche Betätigung und Fitness auch die Widerstandsfähigkeit gegen das Coronavirus erhöhen können. „Der Sport hat auch eine gesundheitliche Bedeutung“, sagte Herrmann. Für sinnvoll erachte er, Trainer und Übungsleiter im Breitensport bevorzugt - ähnlich wie Lehrer und Erzieher - für eine Anti-Corona-Impfung zuzulassen.

Mehrere Mitglieder des Innenausschusses, darunter Katharina Schulze (Grüne) forderte weitgehende Öffnungen für den Breitensport vor allem für Kinder. Wenn Tennis möglich sei, müssten auch auf anderen Sportplätzen zwei Personen miteinander Sport treiben dürfen, argumentierte sie.

Sportbund drängt auf Perspektive

Vor den Beratungen von Bund und Ländern sind nun auch Lockerungen in Regionen im Gespräch, in denen lediglich eine Sieben-Tage-Inzidenz von 100 stabil unterschritten wird. Über die einzelnen Öffnungsschritte dürfte es noch viele Diskussionen geben. Bislang waren breitere Öffnungen lediglich für Regionen in Aussicht gestellt gewesen, in denen die Sieben-Tage-Inzidenz unter 35 liegt: Dort soll dem Entwurf zufolge kontaktfreier Sport in kleinen Gruppen bis zehn Personen im Freien erlaubt werden. Wenn die Sieben-Tage-Inzidenz sich anschließend landesweit oder regional 14 Tage lang nicht verschlechtert hat, soll in einem nächsten Öffnungsschritt laut Entwurf kontaktfreier Sport im Innenbereich und Kontaktsport im Außenbereich ermöglicht werden können.

Der Deutsche Olympische Sportbund hatte in einem Offenen Brief an Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) den Wunsch nach einer Perspektive für den vereinsbasierten Sport geäußert. Dafür sei es „höchste Zeit“. Am Montag hatte der Deutsche Fußball-Bund ein Schreiben an das Kanzleramt und Bundesminister adressiert. © dpa