Anzeige

Medien Sport1 expandiert mit E-Sport-Sender in Europa Die Sport1 Medien AG expandiert mit einem E-Sport-Sender ins europäische Ausland.

Merken

Mail an die Redaktion Das Logo von Sport1 ist auf einem Mikrofon zu sehen. Foto: picture alliance/Rolf Vennenbernd/dpa/Archivbild

Ismaning.Knapp zehn Monate nach Eröffnung des Pay-TV-Senders eSports1 für den deutschsprachigen Raum geht eSportsONE als paneuropäischer Anbieter an den Start. Gesendet wird nach Sport1-Angaben zunächst in Belgien, in den Niederlanden, in Tschechien und in der Slowakei. „Weitere Plattformen in zahlreichen europäischen Märkten werden in den nächsten Wochen hinzukommen“, heißt es in einer Mitteilung am Mittwoch.

Die Sport1 Medien AG ist aus der Constantin Medien AG hervorgegangen. Am bekanntesten sind bei Sportfans der TV-Sender Sport1 und die gleichnamige Internetplattform. Zum Unternehmen gehören aber auch Töchter wie die Produktionsfirma Plazamedia.