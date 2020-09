Anzeige

Fussball Sportfachverbände hoffen auf weitere Öffnungen für Sport

Mail an die Redaktion Kinder spielen in einem Sportverein Fußball. Foto: Uwe Anspach/dpa/dpa-tmn/Symbolbild

München.Der Zusammenschluss von 31 Sportfachverbänden mit nach eigenen Angaben 3,6 Millionen Sportlerinnen und Sportler dankte dem für den Sport zuständigen Minister für dessen Einsatz in der Coronavirus-Pandemie. Doch in dem Schreiben vom 6. September, das der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, wurde auch eine Resolution zur Wiederaufnahme des Trainings- und Wettkampf- sowie Spielbetriebs mit Zuschauern in Bayern vorgebracht.

Team Sport-Bayern wies auf einen sich abzeichnenden Schwund an Mitgliedern hin und sorgt sich um die „einzigartige Vereins- und Verbandslandschaft des organisierten Sports in Bayern“. Weniger Neueintritte - gerade bei Kindern und Jugendlichen - seien schon jetzt signifikant feststellbar. Es würden wichtige Einnahmemöglichkeiten fehlen.

Konkret wünschen sich die Sportfachverbände um Sprecher und Turn-Verbandspräsident Alfons Hölzl vom 19. September an die Wiederzulassung des Trainingsbetriebs für sämtliche Sportarten und des Wettkampf- und Spielbetriebs auch für alle Kontaktsportarten im Freien sowie in geschlossenen Räumen. Auch Zuschauer sollten „bei sportlichen Wettbewerben, mindestens in entsprechender Anwendung der Regelungen für den Kulturbereich im engeren Sinne“ zugelassen werden.

Team Sport-Bayern unterstützt damit den Weg des Bayerischen Fußball-Verbandes. Das Bayerische Kabinett wird sich in seiner Sitzung am 14. September auch mit der Frage nach einer Wiederaufnahme des Ligabetriebs im Amateurfußball befassen. Es will auch darüber reden, wann der Ligabetrieb in anderen Kontaktsportarten in Bayern wieder starten könne sowie wann und unter welchen Voraussetzungen Zuschauer wieder zugelassen werden können.