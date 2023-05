Luftverkehr Sportflugzeuge bei Landung in Tschechien zusammengestoßen

Auf einem Sportflugplatz im Westen Tschechiens sind zwei Kleinflugzeuge bei der Landung zusammengestoßen. Bei dem Unfall am Sonntagabend wurden die beiden Piloten sowie zwei Kinder leicht verletzt, wie der Rettungsdienst am Montag mitteilte. Sie wurden mit einem Hubschrauber und einem Krankenwagen in die Universitätsklinik in Pilsen (Plzen) gebracht.

dpa