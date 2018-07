Event Sportler trotzten der Hitzewelle Beim 34. Arber Radmarathon gingen 6840 Starter auf die Strecke. Ein Teilnehmer erlitt im Ziel vermutlich einen Herzinfarkt.

Von Martin Kellermeier

Mail an die Redaktion Tausende Radsportler gingen beim 34. Arber Radmarathon an den Start. Foto: altrofoto.de

Regensburg.Selbst die größte Hitze konnte die Radsportler nicht ausbremsen! Bei der 34. Auflage des Arber Radmarathons sind am Sonntag exakt 6840 Fahrerinnen und Fahrer an den Start gegangen. Die jüngste Teilnehmerin war vier Jahre, der älteste Teilnehmer wird am 13. August 80 Jahre alt. „Wir sind sehr zufrieden“, sagte Barbara Wilfurth, Präsidentin des Veloclubs Ratisbona (VCR), der die Veranstaltung seit dem Jahr 1984 ausrichtet. Im Vergleich zum Vorjahr konnte die Teilnehmerzahl um über 100 Fahrer gesteigert werden.

Der Startschuss für die Königsetappe, die 250 Kilometer lange große Arberrunde, fiel pünktlich morgens um sechs Uhr auf dem Dultplatz. 1273 Starter wagten die weite Fahrt in den Bayerwald. Die ersten von ihnen waren gegen 13 Uhr wieder zurück im Ziel in Regensburg. Für die anstrengende Etappe reisten die Teilnehmer bis aus Schleswig-Holstein und Norwegen an. Kein Wunder: Der Arber Radmarathon zählt inzwischen zu den größten und renommiertesten Radmarathons in Europa.

Mit Wasser und Obst gestärkt

Möglichkeit zum Durchschnaufen und zur Stärkung hatten die Sportler an mehreren Verpflegungsstationen. Eine davon wurde auf dem Parkplatz von Siemens in Cham aufgebaut. Gegen acht Uhr waren die ersten Teilnehmer in der Kreisstadt angekommen – und sie waren nicht zu überhören. Auf dem asphaltierten Parkplatz klickten ihre Schuhe nur so. Herbert Höcherl vom Veloclub hatte mit vielen Helfern die Station aufgebaut und stellte den Fahrern ein gutes Zeugnis aus: „Die haben sich optimal auf die Hitze eingestellt.“

Kekse, Bananen, Äpfel, Butterbrote – und natürlich Wasser standen an den Verpflegungsstationen für die Teilnehmer bereit. Alles eine logistische Meisterleistung der Organisatoren, das belegen die Zahlen: Alleine 35 000 Liter Säfte, Mineralwasser und Elektrolytgetränke wurden ausgeschenkt und 20 000 Brote geschmiert.

Ein treuer Gast in der Chamer Verpflegungsstation ist der Unternehmer Max Schierer. Der 82-Jährige war auch bei der 34. Auflage des Radmarathons wieder als Zuschauer dabei. „Ich bewundere diese Leute. Es ist einfach spannend, sie zu beobachten“, sagte Schierer. Selbst teilgenommen hat er an der Veranstaltung noch nie. „Dafür bin ich früher Motorrad-Rennen gefahren.“

Retter waren gefordert

Und die Hitze – vor der hatte in der Verpflegungsstation niemand Angst. „Hinten am Arber hat es gleich fünf Grad weniger“, meinte Herbert Höcherl vom Veloclub. Völlig erschöpft wirkte dennoch mancher Starter nach der langen Fahrt im Ziel. Einige suchten direkt nach ihrer Ankunft in Regensburg das Behandlungszelt des Rettungsdienstes auf. 26 Ehrenamtliche des BRK Kreisverbands Regensburg waren am Sonntag im Einsatz – auf dem Dultplatz und auch auf der Strecke.

„Die Anzahl der schweren Stürze ist im Vergleich zum Vorjahr gestiegen“ Jürgen Eder, BRK-Einsatzleiter



Vier Sanitäter waren mit dem Motorrad unterwegs und konnten so bei Stürzen schnell an den Einsatzorten sein. Koordiniert wurden die Retter von einer mobilen Einsatzleitstation direkt am Dultplatz. „Ohne Ehrenamt würde das nicht gehen“, sagte BRK-Einsatzleiter Jürgen Eder im Gespräch mit der Mittelbayerischen. Insgesamt elf Teilnehmer mussten die Retter direkt von der Strecke oder vom Zielbereich in Kliniken bringen. „Die Anzahl der schweren Stürze ist im Vergleich zum Vorjahr gestiegen“, bilanzierte Eder. Ein Starter wurde zudem mit dem Verdacht auf einen Herzinfarkt ins Krankenhaus eingeliefert.

42 weitere Teilnehmer des Arber Radmarathons versorgte das BRK ebenfalls medizinisch. Diese Sportler konnten ihre Fahrt aber fortsetzen. Hitzebedingte Einsätze hatten die Retter deutlich weniger als erwartet. „Kaum Patienten hatten Kreislaufprobleme“, sagte Eder.

Keine Probleme mit Aufhebung des Tempolimits

Insgesamt 945 Kilometer lang war das Streckennetz des 34. Arber Radmarathons, der acht verschiedene Touren für Rennrad- und Mountainbike-Fahrer bot. 400 Helfer des VCR standen an den Strecken und Verpflegungsstationen.

70 Polizisten wachten über die Verkehrssicherheit. Anders als 2017 wurde das Tempolimit von 50 km/h für die Starter aufgehoben. „Wir hatten keine Probleme, dass das gelockert wurde“, sagte Ursula Fendl, Einsatzleiterin der Polizei. Das Event sei aus Polizeisicht „sehr zufriedenstellend“ verlaufen. Es hätte keine Unfälle mit anderen Verkehrsteilnehmern gegeben.

