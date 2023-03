München Sportwagen-Fahrer rammt Polizeiauto: Polizisten verletzt

Auf der Flucht vor der Polizei hat ein Mann mit seinem Sportwagen in München eine Zivilstreife gerammt und zwei Beamte verletzt. Der 26-Jährige sitze inzwischen in Untersuchungshaft, teilte ein Sprecher der Polizei am Freitag mit.

dpa