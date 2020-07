Anzeige

Auszeichnungen „Sprachwurzel“-Verleihung in Regensburg Bund Bairische Sprache wählt als Veranstaltungsort für Preisübergabe das Regensburger Museum der Bayerischen Geschichte.

Merken

Mail an die Redaktion Die „Bairische Sprachwurzel“wird an Personen verliehen, die öffentlich an ihrem Dialekt festhalten. 2017 war Kabarettistin Martina Schwarzmann die Geehrte. Foto: Armin Weigel/dpa

Regensburg.Die „Bairische Sprachwurzel“ wird in diesem Jahr im Museum der Bayerischen Geschichte in Regensburg vergeben. Das sagte am Montag Veranstalter Sepp Obermeier vom Bund Bairische Sprache. Üblicherweise findet die Verleihung während des Gäubodenvolksfestes in Straubing statt, das jedoch aufgrund der Corona-Situation abgesagt worden ist. Die Verleihung ist für den 21. August vorgesehen und geht traditionell an eine bekannte Persönlichkeit, die öffentlich an ihrem Dialekt festhält.

Der Direktor des Museums der Bayerischen Geschichte, Richard Loibl, erhielt die Auszeichnung im vergangenen Jahr. Die „Bairische Sprachwurzel“ wird seit 2005 vergeben. Zu den früheren Preisträgern zählt Papst Benedikt XVI., der sie 2006 im Vatikan überreicht bekam. Ansonsten fand die Feier immer in Straubing statt.